حالة وفاة وعمليات إنقاذ في عدة ولايات

توفي شخص بعد أن جرفته سيول الأمطار، اليوم الجمعة، ببلدية جرمة بولاية باتنة، حسب ما استفيد من مصدر طبي بالمركز الاستشفائي الجامعي.

وذكر بيان لخلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية بأن الضحية وهو رجل في الستينيات من العمر قد نقل في حالة "جد حرجة" إلى مستشفى باتنة الجامعي نظرا لإصاباته البليغة.

وأضاف المصدر بأن المعني كان على متن سيارته السياحية عندما جرفته السيول بمنطقة "طورنا" بجرمة، حيث تم تسخير عناصر وحدتي الحماية المدنية لكل من جرمة والمعذر مدعمين بفرقتي الغطاسين وفرقة البحث والتدخل في الأماكن الوعرة بعد أن تلقت مصالح الحماية المدنية نداء من طرف مواطنين.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية في عدة ولايات أخرى بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والتي ميزها تهاطل كميات معتبرة من الأمطار.

ففي ولاية قسنطينة تم التدخل بعد ارتفاع منسوب مياه الوادي بحي سيساوي في بلدية قسنطينة مما سبب انجراف كوخين بدون خسائر بشرية، إضافة إلى عملية امتصاص المياه في عدة أحياء ومحلات في بلدية قسنطينة وزيغود يوسف، وإنقاذ 3 أشخاص محاصرين إثر ارتفاع منسوب المياه بالطريق الوطني رقم 3.

في ولاية البويرة، قامت الحماية المدنية بعملية امتصاص مياه الأمطار على مستوى مسكن بقرية تكبوشت ببلدية تاغزوت، أما ولاية الطارف فقد تم امتصاص مياه الأمطار على مستوى حي الدموع ببلدية شبايطة مختار.

كما تم امتصاص مياه الأمطار على مستوى ملعب 19 ماي 1956 في عنابة وداخل نفق بحي الشعيبة في بلدية سيدي عمار.

ووفق ذات المصادر تم إنقاذ 4 أشخاص عالقين بولايتي ميلة وسكيكدة.