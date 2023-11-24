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رياضة

بيولي يتحدث عن موعد عودة بن ناصر

24 نوفمبر 2023 ()
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تحث مدرب نادي ميلان، ستيفانو بيولي، عن حالة الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر الذي اندمج مؤخرا في التدريبات الجماعية بعد إصابة أبعدته عن الميادين منذ شهر ماي الماضي.

وقال بيولي، اليوم الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فيورنتينا:"بن ناصر؟ إنه بخير، يحاول تسريع فترة تعافيه، لم يواجه أي مشكلة حتى الآن، أنهى أسبوعه الأول مع الفريق اليوم، سنجعله يقضي أسبوعًا ثانيًا معنا، وقد يكون متاحًا للأسبوع الثالث".

وكانت الصحافة الإيطالية قد توقعت عودة نجم متوسط ميدان "الخضر" إلى الميادين يوم 17 ديسمبر المقبل، عندما يواجه نادي ميلان نظيره مونزا في الدوري الإيطالي.

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