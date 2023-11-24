الإفراج عن عطال ووضعه تحت الرقابة القضائية

أكدت وسائل إعلام فرنسية الإفراج عن الدولي الجزائري يوسف عطال، مساء اليوم الجمعة، مع وضعه تحت الرقابة القضائية.

ووفق موقع "أر أم سي سبورت" فقد تم استدعاء عطال أمام محكمة الجنايات لجلسة 18 ديسمبر المقبل، مضيفا أن المعني يواجه حكما قد يصل إلى عام حبس نافذ زائد 45 ألف يورو غرامة.

وفي انتظار محاكمته، يُحظر على عطال مغادرة التراب الفرنسي إلا لأسباب مرتبطة بأنشطة كرة القدم -حسب ذات المصدر-، كما يجب عليه دفع 80 ألف يورو خلال خمسة عشر يومًا.

وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت صاحب الـ27 عاما وتم وضعه تحت النظر بعد اتهامه بـ"الدفاع عن الإرهاب" عقب مقطع فيديو نشره بخصوص الحرب في غزة.