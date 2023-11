Des médias français ont affirmé que l’international algérien vient d’être libéré ce vendredi soir et placé sous contrôle judiciaire.

La chaine RMC Sport a indiqué que Youcef Attal a reçu une convocation du tribunal pénal pour le 18 décembre prochain et qu’il est confronté à une peine pouvant aller jusqu’à une année de prison ferme et 45 mille euros d’amende.