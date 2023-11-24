الوصيف يتعثر

أجريت، اليوم الجمعة، مقابلتان في افتتاح الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، انتهتا على نتيجة التعادل، الأولى في العاصمة بين نادي بارادو وشباب قسنطينة والثانية في مقرة بين النجم المحلي ومولودية البيض.

وفرض شباب قسنطينة التعادل على صاحب المركز الثاني، نادي بارادو، بنتيجة سلبية على ملعب الدار البيضاء بالعاصمة.

وكان الضيوف الأقرب لحسم النقاط الثلاثة لولا رعونة المهاجمين الذين ضيعوا فرصا سانحة خاصة في الشوط الثاني.

ورفع أشبال المدرب عمراني رصيدهم إلى النقطة العاشرة في المركز السادس، فيما ضيع "الأكاديميون" فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتا وحافظوا على الوصافة برصيد 14 نقطة.

على ملعب الإخوة شليق، اكتفى نجم مقرة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف في كل شبكة عندما استضاف ممثل الجنوب، مولودية البيض.

وكان المحليون سباقون للتهديف في الدقيقة 63 عن طريق خمايسية ضد مرماه، قبل أن يعدل الضيوف في الدقيقة 75 عن طريق غانم.

ويتقاسم الفريقان المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة لكل منهما، في انتظار إجراء الدفعة الثانية من مقابلات الجولة غدا السبت، فيما تم تأجيل مواجهتان بسبب انشغال شباب بلوزداد واتحاد الجزائر بالمنافسة الإفريقية.

النتائج:

الجمعة:

نادي بارادو - شباب قسنطينة 0 - 0

نجم مقرة - مولودية البيض 1 - 1

السبت:

اتحاد خنشلة - نجم بن عكنون

اتحاد سوف - مولودية الجزائر

شبيبة القبائل - اتحاد بسكرة

شبيبة الساورة - جمعية الشلف

مباريات مؤجلة:

اتحاد الجزائر - مواودية وهران

وفاق سطيف - شباب بلوزداد

الترتيب ن ل

1. مولودية الجزائر 15 6

2 . نادي بارادو 14 7

3. شباب بلوزداد 12 6

4. نجم مقرة 11 7

--. مولودية البيض 11 7

6 . جمعية الشلف 10 6

--. شباب قسنطينة 10 7

8. وفاق سطيف 9 6

--. اتحاد خنشلة 9 6

--. اتحاد بسكرة 9 6

11.شبيبة الساورة 8 6

12. شبيبة القبائل 7 6

13. اتحاد الجزائر 6 6

--. مولودية وهران 6 6

15. واد سوف 4 6

16. نجم بن عكنون 1 6.