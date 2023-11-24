إسبانيا تلوح بقرار خاص للاعتراف بدولة فلسطين

لوّحت إسبانيا اليوم الجمعة باتخاذ قرار فردي للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة إذا لم يقم الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة، وقالت إن الهدنة المؤقتة في غزة غير كافية، داعية إلى وقف دائم لاطلاق النار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الإسباني عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وقال رئيس وزراء إسبانيا إن بلاده قد "تتخذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية إذا لم يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك".

وسبق هذا الموقف تصريح لوزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قال فيه إن مدريد "تؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية في المدى القصير جدا".

وفيما يخص الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء الإسباني إن وقف إطلاق النار الحالي ليس كافيا "ويتعين تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار".

وقال بيدرو سانتشيز "نطالب بإطلاق سراح المزيد من الأسرى ووقف إطلاق نار دائم