بجاية: وفاة المجاهد مقران عيسى

ووري الثرى، اليوم الجمعة 24 نوفمبر، جثمان مقران عيسى ( اث حاوعلي) عن عمر ناهز 90 سنة، أحد أبطال الثورة في المنطقة الأولى من الولاية الثالثة التاريخية. كان آخر شهادة قدمها المجاهد في موقع " امزروي" لمنشطه فارس شكابة و سليمان أجطوطح في 31 اكتوبر الماضي، بصعوبة كبيرة بالنظر لتقدمه في السن. روى تفاصيل معركة " أذرار اوغانيم" فوق قرية اغيل علي بقيادة المجاهد "سي لعربي" من قرية تقربوزت وفاتح من بوحمزة و مخلوف حسان و كيف تكفل حسان اوحموش بصنع ثلاثة قنابل تم وضعها في الطريق المؤدي نحو منطقة تيزي الخميس و عين كحلة. وقعت المعركة في 14 سبتمبر 1958 بعد عودة 12 شاحنة مملوءة بالجنود الفرنسيين و تم قتل 8 منهم كان على متن آخر شاحنة، قبل إعطاء " سي لعربي" الأمر بالانسحاب دون تسجيل أية جرحى في صفوف المجاهدين. ذكر معركة اخؤى وقعت في 8 مارس 1958 بقريته "جديدة" بعد حصارهم من طرف قوات الاستعمار بغتة واضطروا للاشتباك معهم وكان مقران عيسى ضمن فصيلة بقيادة الملازم الأول حسين يوسفي المدعو" حسين موسطاش" الذي فر من ثكنة فرنسية للفرقة الثامنة السبايس حاملين معهم كمية كبيرة من الأسلحة و شاحنة عسكرية، في جانفي 1956 رفقة بطل آخر هو جاكال بايزيد من دوار عين الإبل بالجلفة ولقد أهلتهم خبرتهم العسكرية للسهر على أمن المشاركين في مؤتمر الصومام 20 أوت 1956. واصل المجاهد مقران عيسى مساره الثوري ولقد شارك في السنة الماضية في مراسيم تدشين نصب تذكاري تخليدا لأرواح شهداء قرية "اورير جديدة".