محادتات بين عطاف و رئيس سيراليون

حظي وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بلقاء رئيس جمهورية سيراليون، جوليوس مادا بيو، منسق مجموعة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي على هامش مشاركته ممثلاً رئيس الجمهورية في أشغال القمة الإفريقية حول إصلاح مجلس الأمن.

وبهذه المناسبة، نقل الوزير أحمد عطاف إلى رئيس سيراليون تحيات أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأكد له تطلعه لمواصلة العمل معه لتوطيد العلاقات التي تجمع بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة وأنهما سيمثلان القارة الافريقية معاً كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل.