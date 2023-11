Hamas libère 24 otages en échange de 39 détenus palestiniens

24 otages, dont 13 israéliens, dix thaïlandais et un philippin, ont été libérés, ce vendredi, par le mouvement Hamas, en échange de trente-neuf femmes et mineurs palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

La trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur plus tôt dans la journée.

Cette libération a eu lieu quelques heures après le début de la trêve.

La trêve a, également, permis à l'ONU d'"augmenter" la livraison d'aide humanitaire dans l'enclave où 137 camions ont déjà été déchargés, s'est félicitée l'agence des Nations unies chargée de la coordination humanitaire (OCHA).