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مجتمع

ڨالمة: الحماية المدنية تعيش حالة طواريء

24 نوفمبر 2023 ()
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    قالت خلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ، مساء اليوم الجمعة ، أن مختلف فرقها تعيش طواريء منذ الإعلان في نشريات الأرصاد الجوية عن تساقط كميات معتبرة من الأمطار.

 و سجل في آخر بيانات المديرية الولائية للمصائح ذاتها ، ثلاثة تدخلات مساء اليوم، يتعلق أولها بالتدخل في انهيار صخركبير  على مستوى الطريق الولائي رقم 19 بإقليم بلدية حمام النبائل، دون تسجيل لأضرار ، وتدمل بامتصاص مياه الأمطار النتسربة لمستودعين ببلدية مجاز عمار ، إلى جانب تدخل ثالث يحب المناورات لامتصاص مياه الأمطار المتسربة إلى منزل أحد المواطنين.

  وسجل أصحاب المودة البراقة ،خلال ال24 ساعة الأخيرة، عشرة تدخلات بمناطق متفرقة ، تمثال معظمها في تسربات مياه الأمطار إلى منازل المواطنين.

  وعرفت ولاية ڨالمة تساقط كميات معتبرة من الأمطار، قاربا الخمسين مليمترا ، حركات الوديان والشعاب على مستوى تراب الولاية ، وتركت ارتياحا في أوساط المواطنين والفلاحين ،بعد طول انتظار ودعاء .

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