ڨالمة: الحماية المدنية تعيش حالة طواريء

قالت خلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة ، مساء اليوم الجمعة ، أن مختلف فرقها تعيش طواريء منذ الإعلان في نشريات الأرصاد الجوية عن تساقط كميات معتبرة من الأمطار.

و سجل في آخر بيانات المديرية الولائية للمصائح ذاتها ، ثلاثة تدخلات مساء اليوم، يتعلق أولها بالتدخل في انهيار صخركبير على مستوى الطريق الولائي رقم 19 بإقليم بلدية حمام النبائل، دون تسجيل لأضرار ، وتدمل بامتصاص مياه الأمطار النتسربة لمستودعين ببلدية مجاز عمار ، إلى جانب تدخل ثالث يحب المناورات لامتصاص مياه الأمطار المتسربة إلى منزل أحد المواطنين.

وسجل أصحاب المودة البراقة ،خلال ال24 ساعة الأخيرة، عشرة تدخلات بمناطق متفرقة ، تمثال معظمها في تسربات مياه الأمطار إلى منازل المواطنين.

وعرفت ولاية ڨالمة تساقط كميات معتبرة من الأمطار، قاربا الخمسين مليمترا ، حركات الوديان والشعاب على مستوى تراب الولاية ، وتركت ارتياحا في أوساط المواطنين والفلاحين ،بعد طول انتظار ودعاء .