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مجتمع

قائمة الطرق المقطوعة بسبب الثلوج

25 نوفمبر 2023 ()
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أعلنت قيادة الدرك الوطني، السبت، عن قائمة الطرق المقطوعة عبر عدة ولايات بسبب تراكم الثلوج نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة.

وأفادت مصالح الدرك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك “طريقي” أن الطرق المقطوعة عبر الولايات هي:
البويرة:
-الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.
-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة إيكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.
تيزي وزو:
-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية آيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.
بجاية:
-الطريق الوطني رقم 09أ على مستوى مدخل بلدية تاسكريوت مغلق بسبب انهيار جسر.

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