إجلاء 257 عائلة بسبب ارتفاع منسوب المياه

تم بولاية سكيكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية إجلاء257 عائلة بسبب ارتفاع منسوب المياه بمنازلها وذلك عبر 5 بلديات إثر التساقطات المطرية الاخيرة، حسبما علم اليوم السبت من مصالح الولاية.

وأفاد ذات المصدر بأن الأمر يتعلق بإجلاء 87 عائلة ببلدية سكيكدة و41 ببلدية الحروش و105 عائلات ببلدية حمادي كرومة و4 بعزابة و20 عائلة أخرى ببلدية رمضان جمال جراء تسرب سيول الأمطار إلى سكناتها.

وقد تم إجلاء هذه العائلات بصفة مؤقتة إلى بيوت الشباب لتوفرها على كامل شروط الإقامة المريحة، فيما فضلت عائلات أخرى التنقل إلى منازل أقاربها، حسبما تمت الإشارة إليه.

من جهتها، سلمت مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن مستلزمات لفائدة العائلات التي تم إجلاؤها إلى دور الشباب ببلديتي رمضان جمال وسكيكدة تتضمن292 وحدة من الأفرشة والبطانيات والوسادات و282 قارورة ماء و740 وحدة لمواد غذائية وذلك بمساهمة كل من مديرية التجارة وترقية الصادرات واللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري، تضيف مصالح الولاية.

واستنادا لذات المصدر، فإن والي سكيكدة، حورية مداحي، قد شددت على "التكفل الجيد بهذه بالعائلات وتسخير فريق طبي وشبه طبي مداوم طيلة فترة إقامتها ببيوت الشباب".

من جهتها، سخرت مصالح الحماية المدنية 400 عنصر من مختلف الرتب و26 مضخة لامتصاص مياه الأمطار و11 سيارة إسعاف و7 قوارب و11 غطاسا و14 شاحنة، وفقا لما ذكرته مصالح الولاية.

وبسبب ارتفاع منسوب المياه بوادي "فندق" ببلدية عزابة، فقد تم تنصيب خلية ولائية مكلفة بمتابعة الأخطار الناجمة عن التقلبات الجوية وتفعيل مخطط النجدة ووضع مركز قيادة عملي على مستوى الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعزابة، بالإضافة إلى تنصيب خلية متابعة الأزمة بمركز التنسيق العملياتي بالوحدة الرئيسية لذات السلك النظامي، حسب ما ذكرته مصالح الولاية.

من جهتها، ذكرت مصالح الحماية المدنية بسكيكدة على صفحتها الرسمية في المواقع الاجتماعية بأنه يتم حاليا البحث عن طفل يبلغ من العمر 5 سنوات جرفته السيول ببلدية عزابة، فيما لا تزال عمليات امتصاص مياه الأمطار المتراكمة متواصلة بعدة أحياء بعاصمة الولاية.