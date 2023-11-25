منصة إلكترونية جديدة لتسهيل الحصول على وظيفة

اعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، أن الوزارة بصدد إطلاق منصة جديدة تسمح بتقريب وتكييف مخرجات التكوين مع احتياجات سوق الشغل.

وقال الوزير، في كلمة له بمناسبة اللقاء الوطني للمديرين الولائيين للتشغيل، ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل، إنه تم تطوير برنامج إلكتروني خاص يدعى "توجيه"، لتمكين الفئات المعنية بالتكوين في التعليم الثانوي والجامعي والتكوين المهني بالاطلاع على فروع وتخصصات التكوين المطلوبة في سوق الشغل.

وقامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتطوير 37 خدمة إلكترونية منها منصة "منحة" التفاعلية والتي مكنت الوكالة الوطنية للتشغيل من ضبط وتطهير قوائم المستفيدين من جهاز منحة البطالة وتسييره، ومنصة تسيير عملية تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، بالإضافة إلى منصة "الوسيط أون لاين" للتوفيق بين طلبات الشغل وعروض العمل والتي من شأنها المساهمة في إرساء الشفافية في معالجة عروض وطلبات الشغل.

وكشف الوزير بن طالب، أن نظام الحسابات الكبرى يسمح للشركات الكبرى من إيداع عروض عملها ومعالجتها في وقت قياسي مع تمكين السلطات المحلية من متابعة العملية من البداية إلى النهاية، وخدمة الرسائل القصيرة "المرسال" التي تُمكن طالبي الشغل من المعلومة الخاصة بعروض العمل ومتابعة مآل طلباتهم.

وكذا تطبيق وخدمة المدونة الجزائرية للمهن والوظائف "NAME" التي تعد مرجعا للمؤسسات الاقتصادية والمرفق العمومي للتنصيب، مضيفا أن هذه المدونة التي تم المصادقة عليها مؤخرا في اجتماع الحكومة، ستساهم في رفع الصعوبات المتعلقة بالحصول على مناصب شغل.