L’ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, a reconnu que l’entité sioniste avait cédé aux demandes du Hamas, qui a obtenu une victoire majeure en acceptant un échange de prisonniers et une trêve humanitaire.

Bolton a déclaré dans un article intitulé « la résistance a remporté une victoire majeure face à l’entité sioniste », publié dans journal britannique « The Telegraph", que « la transaction a ses avantages, mais aussi des coûts. Dans ce cas, le Hamas a remporté une victoire majeure. Il n’est pas encore clair si cet accord créera un précédent négatif définitif pour l’entité sioniste, mais il jette le doute sur la capacité de l’occupation à atteindre son objectif légitime d’éliminer la menace de résistance ».

Militairement, le plus grand défi de l’entité, selon lui, sera l’occasion ratée pour l’entité soioniste si elle arrête son offensive à mi-chemin. La stratégie de la résistance est de profiter de toute pause, aussi brève soit-elle et pour quelque raison que ce soit, pour parvenir à un cessez-le-feu durable.

L’entité sioniste peut ne pas réussir lors de la première tentative, mais elle subira une pression croissante pour concéder. Le grave danger est que la détermination de l’entité à détruire le Hamas pourrait être sapée. Le plus grand risque est que cela ait déjà commencé à affaiblir le soutien des États-Unis.

Bolton estime que l’administration Biden, qui a initialement opté pour un discours fortement pro-occupation, a dû ajuster sa position sous la pression de l’aile gauche du Parti démocrate, et avec l’élection présidentielle américaine de l’année prochaine, ce problème deviendra de plus en plus sensible pour Biden.