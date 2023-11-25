رئيس الجمهورية يعزي

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تعازيه إلى عائلة وزير التجارة الأسبق، المرحوم العياشي ياكر.

وجاء في رسالة التعزية: "تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال المرحوم العياشي ياكر وزير التجارة الأسبق إلى رحمة الله.. ولا نملك أمام ما كتب الله تعالى إلا التسليم والرضا بقضائه وقدره جلّ وعلا".

وأضاف الرئيس تبون: "وإننا إزاء هذا المصاب الأليم الذي فقدنا فيه رجلا من إطارات الدولة تولى بإخلاص واقتدار مهامًا ومسؤوليات سامية، سفيرا وبرلمانيا ووزيرا..". وختم رئيس الجمهورية: "وفي هذه اللحظات الحزينة والمؤثرة، أتوجه إليكم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان ... إنا لله وإنا إليه راجعون".