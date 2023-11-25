من يوقف بلايلي؟

تواصل مولودية الجزائر سيطرتها على الرابطة المحترفة الأولى بعدما حققت سادس فوز والخامس على التوالي بعد إجراء الجولة السابعة.

وكان الضحية، زوال اليوم السبت، الصاعد الجديد الاتحاد الرياضي السوفي الذي انقاد للهزيمة بنتيجة (3-4) في مقابلة مثيرة احتضنها ملعب الشط بوادي سوف.

وكالعادة بصم بلايلي على لمسته في انتصار أشبال المدرب باتريس بومال، مسجلا ثلاثية في الدقائق 8، 33، 73 ومقدما تمريرة حاسمة لزميله نعيجي في الدقيقة 31، فيما سجل لأصحاب الأرض باسو في الدقيقة 36، بلعمري ضد مرماه في الدقيقة 71 وبلامين في الدقيقة 90.

وبلغة الأرقام يسجل بلايلي بداية موسم تاريخية بعدما وقع 10 أهداف ومقدما 4 تمريرات حاسمة في 7 مقابلات فقط، مسجلا هدفا على الأقل في شباك كل المنافسين الذين واجههم النادي العاصمي.

وتبقى المولودية بقيادة "عاشور العاشر" في الصدارة برصيد 18 نقطة، معمقة الفارق عن الوصيف نادي بارادو إلى أربع نقاط، فيما يبقى الاتحاد السوفي يعاني في المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط.

هذا التوهج لابن الباهية لن يمر مرور الكرام على الناخب الوطني جمال بلماضي الذي أكد أنه يتابع عن كثب مقابلات بلايلي في البطولة الوطنية، ما يرشحه للتواجد في قائمة "الخضر" المعنية بكأس أمم إفريقيا المقبلة.

في مقابلة أخرى انطلقت في نفس التوقيت (الثالثة زوالا)، سجل اتحاد خنشلة ثالث تعثر على التوالي بعدما فشل في تحقيق الفوز على صاحب المؤخرة، نجم بن عكنون.

وانتهت المواجهة التي احتضنها ملعب حمام عمار بخنشلة على نتيجة سلبية، ما رفع رصيد "السيسكاوة" إلى النقطة العاشرة، في الوقت الذي سجل الصاعد الجديد نقطته الثانية.

لاحقا، أجريت مقابلتان أخرتان عن الجولة، شهدت تواصل سلسلة النائج السلبية لشبيبة القبائل التي تعثرت بتيزي وزو (1-1) أمام اتحاد بسكرة، فيما عادت شبيبة الساورة إلى سكة الانتصارات بعد الإطاحة بجمعية الشلف (3-2) ببشار.