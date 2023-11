Changement du programme d’approvisionnement en eau à Alger

La Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger, SEAAL, a informé ce samedi que le programme de distribution d’eau potable connaîtra un changement, au niveau de plusieurs communes de la capitale.

Dans son communiqué rendu public sur les réseaux sociaux, la SEAAL a expliqué ces perturbations par la turbidité élevée d’eau causée par les intempéries.

De ce fait, la production a été mise à l’arrêt, notamment dans les stations dessalement d’eau de mer de Cap Djinet, de Zéralda, de Corso et d’Aïn Benian, précise le communiqué.

À cet effet, les communes de Kouba, Hussein Dey, Birkhaddem, Gué de Constantine, Saoula, Reghaïa, Bordj El Kifan, Zéralda, Mhalma, Aïn Benina et Hammamet, sont concernés par les perturbations dues au changement de programme de distribution d’eau potable.