Décès de Akli Hamouni: Condoléances de la Présidence de la République

La Direction générale de la communication à la Présidence de la République a présenté ses sincères condoléances et sa profonde compassion suite au décès de l'ancien journaliste du quotidien El Moudjahid, Akli Hamouni.

"La Direction générale de la communication à la Présidence de la République présente à la famille de l'ancien journaliste du quotidien El Moudjahid, Akli Hamouni, et à l'ensemble de la corporation médiatique, ses sincères condoléances les assurant de sa profonde compassion, priant Dieu le tout puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", lit-on dans le message de condoléances.