الرابطة الثانية: ترجي مستغانم يضرب بالثقيل

أكد فريق ترجي مستغانم قوته مجددا من خلال "سحقه" للضيف نصر حسين داي برباعية نظيفة, لحساب الجولة السادسة، لبطولة الرابطة الثانية هواة لكرة القدم، ليعزز صدارته في ترتيب مجموعة وسط-غرب، والتي عرفت استعادة ملاحقه رائد القبة لتوازنه بعد تغلبه بصعوبة على الضيف شباب غير العبادلة (1-0)، بينما يواصل فريق أمل الأربعاء "غرقه" بعد سقوطه مرة أخرى على أرضه أمام أولمبي المدية الذى وقع فوزه الاول.

وعلى ملعبه, لم يترك المتصدر, ترجي مستغانم الفرصة للضيف نصر حسين داي لـ"التنفس" عندما أمطر شباكه برباعية دون مقابل, وهو ما يسمح لـ"الحواتة" بتعزيز مركزهم الريادي بـ16 نقطة وبفارق ثلاث خطوات عن أول الملاحقين , بينما تتراجع "النصرية" الى الصف الـ13 بست نقاط مما يضع قدرات النادي العاصمي محل شك وسط أنصاره ومحبيه.

من جهته, استعاد فريق رائد القبة عافيته, فبعد تلقيه أول خسارة له في الموسم خلال الجولة السابقة, تمكن من انتزاع ثلاث نقاط بصعوبة على الضيف شباب غير العبادلة بهدف نظيف, والذي سمح للنادي الأخضر والأبيض بالانفراد بمركزه الثاني رافعا رصيده الى 13 نقطة, أما العبادلة فيبقى في الصف ما قبل الأخير بـ4 نقاط فقط.

وعرفت الجولة ارتقاء شباب تيموشنت الى الصف الرابع بـ10 نقاط, بفضل الفوز الثمين الذي عاد به من معسكر أمام الغالي, بـ(2-1), وهي النتيجة التي جعلت "الغالية" تتراجع الى المركز السادس بـ6 نقاط.

من جانب آخر, استغل أولمبي المدية الوضع الصعب الذي يعيشه امل الاربعاء, ليطيح به على أرضه (1-0) مسجلا أول فوز له في البطولة, مما يسمح للفريق بالقفز الى المرتبة السابعة ب8 نقاط, في حين, تتأزم وضعية الأمل في ذيل الترتيب بثلاث نقاط دون تسجيل اي فوز منذ بداية الموسم.

بالمقابل, تعثرت جمعية وهران على ميدانها امام الضيف مستقبل وادي سلي بدون اهداف, وهو التعادل الذي يخدم الزوار أكثر, بتقدمهم الى المرتبة العاشرة برصيد 7 نقاط, على عكس "لازمو" التي تضيع فرصة البقاء على مقربة من كوكبة المقدمة, بتراجعها الى المركز الخامس (9 ن).

وبدوره, استغل صفاء خميس مليانة فرصة استقباله لشبيبة تيارت ليفوز عليها (2 - 0), وهو الفوز الذي يسمح للصفاء باحتلال المركز الـ11 بمجموع 7 نقاط, في الوقت الذي يتراجع فيه "السيارتي" الى المرتبة لـ12 بست نقاط.

وفي مباراة أخرى, انتهت مقابلة شباب المشرية بوداد مستغانم بالتعادل (1 - 1), وهي النتيجة التي لا تخدم الضيوف الطامحين الى الابتعاد عن مناطق الخطر, حيث يوجد الشباب في الصف الـ14 ب6 نقاط, امام "الوام" فيحتلون المرتبة التاسعة بثماني نقاط.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت أمس الجمعة وعرفت انتهاء لقاء وداد بوفاريك - نجم القليعة بالتعادل السلبي, حيث يتراجع النجم الى المرتبة الثالثة بـ11 نقطة, أما الوداد فيبقى في وسط الترتيب بثماني نقاط.

وفي لقاءات مجموعة وسط-شرق, التي جرت مبارياتها امس الجمعة, عزز اتحاد خميس الخشنة ريادته بفضل الفوز على الضيف جمعية عين مليلة (2-0), بمجموع 14 نقطة, لكنه يبقى على وقع مطاردة مزدوجة ولصيقة من طرف مولودية باتنة الفائزة خارج الديار على وفاق سور الغزلان (1-2), و أولمبي أقبو المتغلب على مولودية قسنطينة بنفس النتيجة, حيث يحوز كلا منهما 13 نقطة.

بالمقابل تواصل أندية اتحاد الحراش واتحاد عنابة معاناتها في المراتب الاخيرة, حيث سقط "العنانبة" على أرضهم امام شباب برج منايل (1-2), أما "الحراشية" فقد انهزموا أمام جمعية الخروب بالنتيجة ذاتها.

ويتواجد الفريقان في قاع الترتيب, حيث يحوز أبناء "البوني" على ثلاث نقاط اما "الصفراء" فلا تمتلك سوى نقطتين.