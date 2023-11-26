مجلس الامة في جلسة علنية غدا الاثنين

يعقد مجلس الامة غدا الاثنين، جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، تخصص لتقديم ومناقشة نصي قانونين يتعلقان بالصحافة المكتوبة والإلكترونية ونشاط السمعي البصري.

وأوضح بيان مجلس الأمة، أن الجلسة ستشهد تقديم ومناقشة نص قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، حيث سيكون هناك تقديم لنص القانون من قبل ممثل الحكومة-وزير الاتصال- يليه تقديم التقرير التمهيدي للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة.

كما سيتم تقديم نص قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري، وسيتم تقديم نص القانون من قبل ممثل الحكومة يليه تقديم التقرير التمهيدي للجنة المذكورة سابقا. وستشهد الجلسة كذلك الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول النصين، ثم يأتي رد ممثل الحكومة على تدخلات اعضاء المجلس