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مجتمع

تيبازة : الشرطة توجه نداء للجمهور

26 نوفمبر 2023 ()
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وجهت مصالح أمن ولاية تييازة اليوم الأحد ،نداء للمواطنين بخصوص شخصين (شاب وشابة)  يشتبه في تورطهما في قضية التشهير والنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلين حسابات الكترونية حاملة لأسماء مستعارة.

وأشارت مصالح أمن تيبازة إلى أنه وطبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، تنهي مصالح أمن ولاية تيبازة إلى علم المواطنين أن الشخصين الظاهرين في الصورة المدعوين (ب م م) و(ن.ص) مشتبه في تورطها في قضية التشهير والنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستغلين الحسابات  الالكترونية الحاملة للأسماء المستعارة : (wladi wladi des Anges, MAMAN DES ANGES).

وأضافت ذات المصالح أن كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالفي الذكر أو لديه معلومات تفيد التحقيق التقرب من فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة  بابأمن الحضري الأول بواسماعيل أو أقرب مقر للشرطة عبر تراب الجمهورية.

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