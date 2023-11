Conseil des Ministres : Les dossiers à l’ordre du jour

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, préside, dimanche, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi régissant les activités minières, et à des exposés relatifs à plusieurs secteurs économiques, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi régissant les activités minières, et à des exposés relatifs à l'ouverture du capital de deux banques publiques, les conditions et modalités d'octroi du foncier industriel destiné à la réalisation de projets d'investissement, en sus de l'évaluation de l'opération d'indemnisation des marins-pêcheurs", lit-on dans le communiqué.