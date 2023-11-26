الفيضانات: الهلال الأحمر يقدم مساعدات للعائلات المتضررة بسكيكدة

استلمت اليوم الأحد ولاية سكيكدة شحنة من المساعدات من الهلال الأحمر الجزائري موجهة للعائلات المتضررة من الفيضانات التي شهدتها نهاية الأسبوع المنصرم بعض بلديات الولاية، حسبما علم من رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بسكيكدة.

وأوضح ياسين بن شطاح أن شحنة المساعدات المستلمة تتمثل في 300 غطاء و300 فراش و500 طرد غذائي بوزن 22 كغ للطرد الواحد يحتوي على مختلف المواد الغذائية اللازمة.

وأضاف بن شطاح أن هذه المساعدات ستوضع تحت التصرف المباشر لوالي سكيكدة حورية مداحي حيث سيتم توزيعها وفقا للحاجة على العائلات المتضررة.

وذكر بن شطاح أن اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري وفور بداية التقلبات الجوية نهاية الأسبوع المنصرم قامت بتشكيل خلية أزمة تم بموجبها نشر فرق تهتم بمساعدة المواطنين وإحصاء الأضرار بمجموع 143 متطوعا.

وتم في ذات السياق توزيع الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر الجزائري لولاية سكيكدة الذي عمل على توفير التغطية الصحية ومرافقة الفرق الطبية لمديرية الصحة والسكان كما سهر على تقديم الرعاية النفسية للأطفال الذين تم إجلاؤهم في مراكز الإيواء المؤقتة.

وتم بالموازاة تنصيب مطاعم ثابتة ومتنقلة قدمت 1.743 وجبة ساخنة و200 أخرى باردة للموطنين الذين تم إجلاؤهم نحو كل من بيوت الشباب ببلديات سكيكدة والحروش وعين شرشار.

للتذكير فإن مصالح ولاية سكيكدة قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن إجلاء 257 عائلة بسبب ارتفاع منسوب المياه بمنازلهم عبر5 بلديات وتحويلهم بصفة مؤقتة إلى بيوت الشباب.