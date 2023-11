Mostaganem: Arrestation de 18 individus impliqués dans des affaires criminelles

Dans une opération sécuritaire combinée, la police et la gendarmerie de Mostaganem ont perquisitionné dans plusieurs points consistant des foyers criminels dans les cités de la ville.

Ces opérations ont permis l’arrestation de 18 individus impliqués dans des affaires criminelles, dont 3 individus recherchés et faisant objet de mandats d’arrêt, dans des affaires de coups et blessures prémédités et de vols.

14 armes blanches ont été saisies dans ces opérations, dont deux fusils harpons, un appareil GPS, 200 psychotropes et une quantité de cannabis destinée à la vente, ainsi qu’une somme d’argent estimée à 37.750DA