البليدة: وضع حدا لنشاط شبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات

في إطار محاربة الجريمة بكافة أشكالها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مع وضع حد لنشاط شبكة إجرامية كانت تنشط عبر عدة ولايات من الوطن.

العملية تمت بعد أن قام أفراد الفرقة بحجز كمية من الأقراص المهلوسة والمقدر عددها بـ 14220قرص مهلوس صنع أجنبي على متن سيارة سياحية، ليتم على إثرها فتح تحقيق في القضية و بعد تكثيف التحريات واستغلال معلومات مؤكدة، تم توقيف أحد الأشخاص المشتبه فيهم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية و تمديد الاختصاص إلى ثلاث (03) ولايات من الوطن، تم توقيف باقي عناصر الشبكة.

وأسفرت العملية عن توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين (24-43) سنة، بجناية الحيازة والمتاجرة غير المشروعة الأقراص المهلوسة عن طريق شرائها وشحنها ونقلها عن طريق العبور وتخزينها وعرضها للبيع ضمن جماعة إجرامية منظمة، جناية تهريب بضاعة على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية باستعمال وسيلة نقل ضمن جماعة إجرامية منظمة مع حجز 14220قرص مهلوس صنع أجنبي، بالإضافة إلى 09 هواتف نقالة .

كما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأربعاء.