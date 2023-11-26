الشركة الجزائرية للتأمين تبلغ نهائي منافسة "مينا"

تم اختيار الشركة الجزائرية للتأمين على الحياة "الجيريان غولف لايف انسيرنس كومباني (اغليك)"، المعروفة بالاسم التجاري "الجزائرية للحياة"، من بين أكثر من 160 ترشيحا لنهائي جائزة "افضل شركة تأمين عن الحياة للسنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، والتي تمنحها المجلة المختصة "ميدل ايست انسيرنس ريفيو".

وأوضحت في بيان لها اليوم الأحد أن "الشركة الجزائرية للتامين على الحياة -الجيريان غولف لايف انسيرنس كومباني (اغليك)-، تتشرف بالإعلان أنها رشحت وأدرجت ضمن قائمة المؤهلين لنيل جائزة شركة التامين على الحياة لهذه السنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا)، والتي تمنحها المجلة المرموقة المختصة -ميدل ايست انسيرنس ريفيو-".

وأضاف ذات المصدر، أن الطبعة ال10 من هذه المنافسة قد جلبت أكثر من 160 ترشيحا من المنطقة، مشيرا إلى أن الشركة الجزائرية قد تم انتقاؤها من بين ثلاث شركات بلغت المرحلة النهائية من فئة "شركة التامين على الحياة لهذه السنة".

كما أكد البيان ذاته، أن هذه القائمة قد أعدتها مجموعة من 19 حكما، تتضمن رؤساء مدراء عامين وإطارات عليا ورؤساء جمعيات وخبراء في الصناعة، خلال مسار تحكيمي عن بعد، مشيرا ألى أن جل المسار قد خضع إلى تدقيق "صارم" قام به مكتب دولي، حتى يتم بالتالي ضمان شفافية وإنصاف المسار.

وتهدف المسابقة إلى الاعتراف والاحتفاء بالنجاحات الاستثنائية للأشخاص والشركات في قطاع التامين على مستوى منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا.

وتابع المصدر ذاته، أن "الشركة الجزائرية للتامين على الحياة -الجيريان غولف لايف انسيرنس كومباني (اغليك)-، جد فخورة ببلوغ هذه المرحلة من المنافسة، والحصول على هذا الاعتراف المعتبر، وذلك بعد ثمان سنوات فقط من انشائها، وأن هذا الانجاز ينم عن الالتزام الدائم للشركة بواجب الامتياز وقدرتها على توفير خدمات استثنائية في مجال تامين الأشخاص في الجزائر وفي المنطقة".

كما تعتبر الشركة الجزائرية هذا الترشيح ك"مرحلة هامة في مسارها"، وهي "تحث على مضاعفة الجهود من أجل الاستمرار في تحسين خدماتها".

وتجدر الإشارة إلى ان الشركة الجزائرية للتامين على الحياة "الجيريان غولف لايف انسيرنس كومباني (اغليك)"، تعد شركة ذات اسهم مختصة في تامين الأشخاص، تم انشاؤها واعتمادها في سنة 2015، عبر شراكة بين المجمع الكويتي "مجموعة الخليج للتامين" و شركة تامين المحروقات "كاش" وكذا البنك الوطني الجزائري.