حجز كمية معتبرة من الكوكايين بتيارت

مكنت العملية الأولى التي حققها أعوان الجمارك الجزائرية بالمحطة البحرية بميناء مستغانم، من توقيف سيارة سياحية لمسافر مغترب بفرنسا، قادم عبر رحلة بحرية دولية قادمة من فالنسيا (إسبانيا).

والتي تم ضبط على متنها، بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق، كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع "اكستازي"، قدرت بـ 271300 قرص في حين قدر وزنها الإجمالي 122 كلغ و130 غرام.

وفي عملية نوعية ثانية، تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالسوقر التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتيارت، من حجز 34 كغ من الكوكايين تم ضبطها على إثر حاجز ميداني، على متن سيارة نفعية تقل عائلة متكونة من 4 أشخاص.