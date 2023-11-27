المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز مهلوسات

مواصلة لجهود مصالح أمن ولاية المدية في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها خاصة ما تعلق بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلى إثر معلومات واردة إلى عناصر قوات الشرطة بالغرفة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين بوسيف، مفادها قيام شخص بترويج المؤثرات العقلية بإقليم الاختصاص على متن حافلة لنقل المسافرين، على الفور تم نصب حاجز أمني وتوقيف الحافلة وايقاف المشتبه فيه بحوزته كمية من المؤثرات العقلية، وقد تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا ، تم تمديد الاختصاص إلى دائرة شلالة العذاورة أين تم مداهمة وتفتيش مسكن المشتبه فيهم الستة (06) ،

حيث أسفرت مجمل العملية على توقيف (07) مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين (20) سنة و 41 سنة)،وحجز 1700 قرص مهلوس من المؤثرات العقبة و226غرام من الكيف المعالج، و(31.550.000 دج) المبلغ المالي المحجوز من عائدات المتاجرة في السموم، إضافة إلى (10) أسلحة بيضاء و 08 هواتف نقالة. ليتم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية حيازة مخدرات (كيف معالج) والمؤثرات العقلية لغرض البيع والمتاجرة بها بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.