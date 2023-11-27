القاتل الصامت يودي بحياة 03 أطفال في باتنة

توفي ثلاثة أطفال، وأصيب الأب والأم بضيق في التنفس جراء استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة، بحي دوار الديس بلدية ودائرة باتنة.

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية، أن إسعافاتها تدخلت هذا اليوم على الساعة 09سا07د من أجل إنقاذ 05 أشخاص تسمموا بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة، بحي دوار الديس بلدية ودائرة باتنة.

وتابعت ذات المصالح أن الحادث خلف وفاة 03 أطفال جراء استنشاقهم غاز أحادي الكربون أعمارهم على التوالي 02 ،05. و09 سنوات وإصابة الأب والأم بضيق في التنفس حالتهما خطيرة تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي أما المتوفين فقد حولوا إلى مصلحة حفظ الجثث.