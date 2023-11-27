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مال و أعمال

بلعريبي يعاين ورشة إنجاز كلية الطب ببشار

27 نوفمبر 2023 ()
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شرع وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم الإثنين، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بشار. وحسب بيان الوزارة، فقد قام بلعريبي، بمعاينة ورشة إنجاز كلية الطب 2000 مقعد بيداغوجي ببلدية وولاية بشار. كما استهلت الزيارة باجتماع مع الوالي محمد السعيد بن قامو، والمدراء التنفيذين التابعين للقطاع.

وبالمناسبة، عرض الوالي، على وزير السكن والعمران والمدينة، البرنامج السكني بالولاية والمقدر بـ 17171 وحدة سكنية من مختلف الصيغ. ويضم البرنامج السكني إلى 2467 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، و2366 مسكن ترقوي مدعم، و4624 سكن ريفي، و6171 تجزئة اجتماعية. كما يتضمن البرنامج السكني لولاية 1500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، 43 مسكن ترقوي عمومي (LPP).

 

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