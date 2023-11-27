مستغانم: إحباط عملية هجرة غير الشرعية

أحبطت قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي لخضر بمستغانم عملية هجرة غير شرعية كانت مبرمجة للإقلاع من شاطئ الميناء الصغير ببلدية سيدي لخضر.

العملية جاءت على إثر معلومات تفيد بوجود مجموعة من الشباب مقبلة على مغادرة التراب الوطني عن طريق الهجرة السرية عبر البحر انطلاقا من شاطئ الميناء الصغير بسيدي لخضر.

وبعد انتقال قوات الأمن إلى عين المكان، عثرت على محرك نوع سوزوكي، وبوصلة، و08 دلاء سعة 30 لترا معبأة بمادة البنزين بالإضافة إلى خزان المحرك سعة 25 لترا على مستوى الشاطئ مخبأة داخل الأحراش.

وقد مكنت التحقيقات المعمقة في القضية من تحديد هوية المتورطين، وتوقيفهم، والبالغ عددهم 06 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و36 سنة، منحدرين من دائرة سيدي لخضر. وقد قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي.