بلعريبي يكشف عن جديد "عدل 3"

شرع وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي اليوم الإثنين، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بشار.

وحسب بيان الوزارة، فقد قام بلعريبي، بمعاينة ورشة إنجاز كلية الطب 2000 مقعد بيداغوجي ببلدية وولاية بشار.

وفي تصريح صحفي له، أكد بلعريبي أن قطاعه يعمل على التحضير لصيغة "عدل 3"، وأن عملية الاكتتاب ستكون رقمية، صفر ورق عكس الصيغ السابقة، كما سيعتمد على رقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي.

كما أكد الوزير أن الانطلاق في عملية الاكتتاب ستكون خلال السداسي الأول من السنة المقبلة.

وبخصوص السن أكد الوزير أن صيغة العدل 3 ستكون مثل باقي الصيغ، وسيكون التغيير سوى في قيمة السكن بسبب ارتفاع في قيمة المواد التى تدخل في عملية البناء مع الأخذ بعين الاعتبار مدخول المواطنين .