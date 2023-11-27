التحضير لإنتاج فيلم الأمير عبد القادر

في إطار التحضيرات الجارية للانطلاق في مشروع إنتاج فيلم عالمي عن الأمير عبد القادر، أشرفت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي اليوم الإثنين وبمناسبة الذكرى 191 لمبايعة الأمير عبد القادر، على تنصيب لجنة رفيعة المستوى تضم أسماء ووجوها سينمائية كبيرة ومؤرخين،

يأتي ذلك بعد وضع مؤسسة الجزائري لإنتاج وتوزيع واستغلال فيلم سينمائي عن الأمير عبر القادر تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 23-287 المؤرخ في 15 محرم عام 1445 الموافق لـ 02 غشت 2023.

حيث ستوكل لهاته اللجنة مهمة تقييم وإثراء دفتر الشروط لاختيار سيناريو الفيلم، وكذا التقييم والمصادقة على عروض السيناريوهات التي سيتم تقديمها في إطار مسابقة دولية.

وتتكون هذه اللجنة من البروفيسور أحمد بجاوي، البروفيسور جمال يحياوي، البروفيسور مصطفى خياطي والدكتور واسيني لعرج والمنتج السينمائي ياسين مذكور. وعند الاقتضاء يمكن للجنة أن تستعين بخبراء ومختصين للمساهمة في إثراء هذا المشروع وإنجازه.