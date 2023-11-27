عنابة: أمن الحجار يحجز 2925 قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن دائرة الحجار، بداية الأسبوع الجاري، في إطار مواصلة المصالح العملياتية لأمن ولاية عنابة، تضييق الخناق على شبكات المخدرات، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و53 سنة، مشتبه فيهما في قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع. وأسفرت عملية توقيف المشتبه فيهما، من حجز 2925 قرص مهلوس، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

كما تم التعرف أثناء عملية التدقيق في هوية الموقوفين أمام الضبطية القضائية، أن أحد المشتبه فيهما ، كان محل بحث من طرف الجهات القضائية بموجب أمر ضبط و إحضار عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات و جناية السرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد و الكسر و استعمال مفاتيح مصطنعة و استحضار مركبة ذات محرك لتسهيل فعلهم و تيسير هروبهم ، بالإضافة إلى تورطه في قضايا أخرى لها علاقة بانتحال اسم الغير من شأنه تدوين حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير و التزوير و استعمال المزور في وثيقة إدارية رسمية،

حيث تم إنجاز ملفات قضائية منفصلة في حقه المشتبه فيه، و الذي تم تقديمه رفقة المشتبه فيه الأخر ، عشية أول أمس، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار ، عن قضية القيام بطريقة غير شرعية بحيازة و بيع و عرض و شراء قصد البيع للمؤثرات العقلية ، و استيراد بضاعة أجنبية محظورة عن طريق التهريب.