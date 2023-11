L'interventionnisme soutenue a contribué à alimenter la division entre les frères libyens

Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a déclaré que le peuple libyen a un besoin urgent de soutien de la communauté internationale alors qu’il tente de relever les défis posés par le contexte actuel.

Attaf a ajouté, en marge de sa réception le représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathili, que l’Algérie a soutenu la Libye en paroles et en actes, et affirme aujourd’hui qu’elle restera fidèle à sa politique et à sa position sur la crise qui menace la sécurité, la stabilité et l’unité de ce pays frère et voisin, et poursuivra son plein soutien et son engagement dans les efforts des Nations Unies et de l’Union africaine.

Le ministre Attaf a souligné que le déroulement des élections en Libye, pour lesquelles les Nations Unies cherchent à créer des conditions juridiques et politiques, a besoin de la voie de la réconciliation nationale que l’Union africaine contribue à promouvoir comme terrain consensuel pour les Libyens. « Nous avons également insisté la nécessité de poursuivre les efforts pour maintenir le cessez-le-feu, ’intensification des efforts pour unifier les institutions de l’État libyen, et sommes convaincus que l’essence de la crise et le cœur du conflit sont les interventions extérieures dans les affaires intérieures libyennes, que l’Algérie rejette totalement, a-t-il ajouté.

Le ministre des Affaires étrangères a appelé à mettre fin à toutes formes et méthodes d’intervention étrangère dans le paysage politique ou militaire libyen, notant que la crise libyenne n’aurait jamais eu lieu sans l’intervention militaire étrangère et n’aurait pas duré sans interventions extérieures soutenues qui ont contribué à alimenter la division entre les frères libyens.