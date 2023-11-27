الشلف: إحباط محاولتي "حرقة"

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 18 شخصا ينحدرون من بلديات مختلفة بالولاية ومن ولاية مجاورة، وفقا لما علم اليوم الإثنين من هذا الجهاز الأمني.

وأوضح المصدر أنه في إطار المجهودات الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، تمكنت مصالح الأمن الولائي مؤخرا خلال عمليتين متفرقتي، من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 18 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و34 سنة ينحدرون من بلديات مختلفة بولاية الشلف ومن ولاية مجاورة.

وأضاف المصدر أن العملية الأولى سمحت بعد عمل إستعلامي ميداني، بتوقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و33 سنة، أحدهم من ولاية مجاورة والآخرين من بلديات مختلفة بالشلف، حيث تم توقيفهم بالقرب من شاطئ القطار بالجهة الشرقية لبلدية المرسى.

وجرى خلال نفس العملية حجز معدات ووسائل كانت مهيأة لعملية الهجرة السرية، تمثلت في قارب مطاطي ومحرك بحري بالإضافة إلى 10 سترات نجدة و9 دلاء بلاستيكية بسعة 30 لتر معبأة بمادة البنزين و3 مضخات هواء ومبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 300 أورو.

كما تمكن عناصر الشرطة خلال العملية الثانية، من توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 34 سنة ينحدرون من بلديات مختلفة بولاية الشلف، وذلك بعد مداهمتهم بنقطة انطلاقتهم بشاطئ وادي بولرواح بالجهة الشرقية لمدينة المرسى.

وحجزت مصالح الأمن خلال هذه العملية معدات و وسائل إبحار سري تمثلت في قارب مطاطي و محرك بحري و بوصلة ، إلى جانب 10 سترات نجدة و 10 دلاء بلاستيكية بسعة 10 لتر معبأة بمادة البنزين و مضخة هواء و مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 295 أورو.

وأشار المصدر إلى أن التحريات والتحقيق في القضية الذي تم تحت إشراف النيابة المختصة، مكن من تحديد هوية المدبرين و المنظمين الرئيسيين للعمليتين، بالإضافة إلى توقيف شخص آخر متورط في القضية.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضيتين، تم إنجاز ملف جزائي ضد الموقوفين عن قضية "تهريب المهاجرين لأكثر من شخص مع عدم تبليغ السلطات عن جناية تهريب البشر والهجرة غير الشرعية"، أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة تنس، استنادا للمصدر.