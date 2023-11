Belaribi évoque AADL3

Le ministre du l’habitat, Mohammad Taek Balaribi, a entamé une visite de travail dans la wilaya de Béchar.

Le ministre a inspecté, selon le communiqué du ministère, le chantier de la faculté de médecine de la wilaya.

Il a par ailleurs assuré que son secteur préparait la formule « AADL 3 » et que la souscription se ferait numériquement, zéro papier contrairement aux versions précédentes, et serait également basée sur le numéro d’identification national et le numéro de sécurité sociale.

Le ministre a également confirmé que le processus de souscription commencera au cours des six premières années de l’année à venir.

Concernant l’âge, le ministre a souligné que la formule AADL3 sera similaire aux précédentes, et que le changement ne concernera que la valeur du logement en raison de coût élevé des matériaux de construction et en prenant compte le revenu des citoyens.