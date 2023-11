Le président de la République reçoit les lettres de créances de nouveaux ambassadeurs

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, lundi, les lettres de créances de quatre nouveaux ambassadeurs résidents, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce jour, les lettres de créances de quatre nouveaux ambassadeurs résidents", lit-on dans le communiqué.

Il s'agit de "Son Excellence, Pekka Hyvonen, en sa qualité d'ambassadeur de la République de Finlande, Son Excellence, Ignace Ngakala, en sa qualité d'ambassadeur de la République du Congo, Son Excellence, Sidi Mohamed Mohamed Abdallah, en sa qualité d'ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, et Son Excellence, Imani Salum Njalikai en sa qualité d'ambassadeur de la République-unie de Tanzanie", lit-on dans le communiqué.

La cérémonie de remise des lettres de créances s'est déroulée en présence du Directeur de cabinet par intérim de la Présidence de la République, Boualem Boualem et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf.