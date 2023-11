Le wali de Relizane et des responsables démis de leurs fonctions

Sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales, a mis fin aux fonctions du wali de Reliazane, Lekhal Ayat Abdesselam et au chef de daïra de Zemoura à Relizane, Messikh Abdelaziz.

Cette décision intervient suite à la découverte de faux rapports sur l’exécution des programmes et la confirmation de la lenteur dans l’exécution des instructions du président de la République, ainsi qu’à la lenteur enregistrée dans le développement dans la wilaya de Relizane, a indiqué la Présidence de la République, ce lundi, dans un communiqué.

De son côté, le ministre de l’Eduction Nationale et suite à l’ordre du Président de la République, a décidé de limoger trois responsables dans le secteur de l’Education dans la même wilaya.

On doit noter que les enquêtes sont toujours en cours sur l’ensemble des services chargés de l’exécution des programmes de développement, précise la même source.