تنظيم احتفالية خاصة باليوم الوطني للصحافة

كشف وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن تنظيم الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني للصحافة وجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف سيكون يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما تم تأجيلها تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جرائم وحشية من قبل الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وأوضح لعقاب، في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لتقديم ومناقشة نصي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والنشاط السمعي البصري، أن برنامج الاحتفالية يتضمن محاضرات وورشات حول “الانشغالات الراهنة لقطاع الإعلام”, فيما سيخصص يوم 3 ديسمبر لتسليم جائزة الصحفي المحترف من قبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, للفائزين في عدة تخصصات.

وفي سياق آخر, وبخصوص إمكانية إعداد قانون خاص بالصحفي المحترف, لفت الوزير إلى “وجود قانون أساسي للصحفي يجمع عدة معطيات واردة في القوانين الخاصة بالقطاع”, مشيرا إلى “إمكانية الوصول مستقبلا إلى تحقيق امتيازات لفائدة الصحفيين عبر فتح نقاش بين الوزارة الوصية ونقابات القطاع”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الجمهورية سبق له أن طلب من الصحفيين تنظيم أنفسهم, غير أن ذلك “لم يتجسد لحد الآن”، مثلما قال، مجددا الدعوة، باسم رئيس الجمهورية، إلى منتسبي القطاع من أجل “تنظيم أنفسهم ضمن جمعيات مهنية بما يمنحهم القدرة على التفاوض مع الجهات المعنية.