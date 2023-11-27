رهان التنمية المستدامة موضوع ملتقى وطني بجامعة أدرار

أشرف والي أدرار، العربي بهلول رفقة مدير جامعة أدرار والسلطات المحلية على فعاليات انطلاق أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ"رهان التنمية المستدامة في مشروع قانون البلدية الجديد"، المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتعاون مع مخبر القانون والمجتمع ومشروع البحث ذو الصدى الاقتصادي والاجتماعي" إصلاح نظام الجماعات المحلية في الجزائر " وهذا بمشاركة خبراء ومختصين من مختلف جهات الوطن إلى جانب رؤساء البلديات وممثلين عن الجماعات المحلية بولاية أدرار وعدد من الطلبة والمهتمين بهذا الشأن، وألقى في الملتقى عدد من المداخلات والعروض تناولت بالشرح والتحليل الأساليب والأسس التي يمكن أن تجعل من البلدية باعتبارها اللبنة الأولى في الدولة عنصرا مساهما في خلق الثروة وكذا المقاربة الفاعلة بين دور رئس البلدية كمثل للشعب مهامه كممثل للدولة بالإضافة إلى أهمية مشاركة ممثلي المجتمع المدني في تسيير الشأن المحلي وفق عناصر ما أسموه التشاركية الشفافة وكذا تصور حول مشروع قانون البلدية الجديد.