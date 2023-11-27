فرقاطة تابعة لـ"الناتو" ترسو بميناء الجزائر

توقفت، اليوم الإثنين، الفرقاطة الإسبانية "SANTA MARIA F-81" التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي بميناء الجزائر.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي مع منظمة حلف شمال الأطلسي، رست اليوم 27 نوفمبر 2023 الفرقاطة 'SANTA MARIA F-81' التابعة للبحرية الإسبانية بميناء الجزائر، أين قام قائد الفرقاطة الإسبانية بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى".

"وخلال هذا التوقف الذي سيدوم ثلاثة أيام، ستشارك الفرقاطة الإسبانية 'SANTA MARIA F-81' رفقة قاطرة أعالي البحار 'المنجد' رقم المتن 701 التابعة للقوات البحرية في تمرين 'باسيكس' على مستوى الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى"، يضيف البيان.