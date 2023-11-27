كمال حركابي مدربا لأولمبي المدية

اتفقت إدارة اولمبي المدية، مساء اليوم، رسميا، مع اللاعب السابق والمدرب كمال حركابي للإشراف على تدريب الفريق لموسم واحد في بطولة القسم الوطني الثاني هواة.

وقد جاء هذا الاتفاق بعد أن تم أمس فسخ العقد بالتراضي مع ابن مدينة البيض المدرب مفتاح الذي أشرف على تدريب الأولمبي في ست مقابلات كانت آخرها مواجهة أمل الأربعاء بملعب هذا الأخير التي عاد فيها أبناء عاصمة التيطري بنقاط الفوز الثلاث (1/0) ليرتقي بذلك رفقاء بوعيشة إلى المركز الثامن بمجموع 8 نقاط بعد أن حقق الفريق انتصارين وتعادلين مقابل انهزامين.

وكشف الرئيس يرقي لـ"الخبر" أن الفريق تم استثناءه للاستفادة من إجازات اللاعبين بسبب الديون العالقة منذ سنوات والمقدرة بـ24 مليار سنتيم.