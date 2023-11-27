بونجاح هداف وينعش حظوظ السد

قاد اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد القطري للفوز على نظيره الشارقة الإماراتي بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين بالشارقة، ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الثانية لرابطة أبطال آسيا لكرة القدم.

ووقع المهاجم الجزائري الهدف الثاني لفريقه بعد أن حول برأسه كرة عرضية من الظهير الأيمن بيدرو ميخيل، سكنت شباك الشارقة عند الدقيقة 60، وهو هدف الأمان فيما افتتح باب التسجيل غونزالو بلاتا في الدقيقة 9.

وبهذه النتيجة رفع السد رصيده إلى 7 نقاط ليحل في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشارقة عند 8 نقاط في المركز الثاني. بينما تصدر ناساف كارشي الأوزبكي المجموعة برصيد 10 نقاط، بتغلبه على ضيفه الفيصلي الأردني بثلاثية لهدف ليحتل الأخير المركز الرابع "الأخير" بثلاث نقاط.

وأنعش هذا الانتصار حظوظ السد في المنافسة على بطاقة التأهل للدور الثاني، حيث تنتظره مباراة هامة على ملعبه أمام ناساف كارشي في الرابع من ديسمبر المقبل، في الجولة السادسة "الأخيرة" بدور المجموعات، سيكون مطالبا خلالها بالفوز من أجل التمسك بفرصة التأهل للدور الثاني.

الفوز هو الأول للسد تحت قيادة مدربه الجديد وسام رزق، في رابطة أبطال آسيا حيث تولى المهمة خلفاً للبرتغالي برونو ميغيل بينيرو، ونجح في إعادة الفريق لطريق الانتصارات بعد الخسارة في الجولة السابقة أمام الفيصلي الأردني بهدفين نظيفين.