غليزان: حجز 05 قناطير من اللحوم البيضاء

حجزت مصلحة أمن دائرة يلل بغليزان قرابة 05 قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك لانعدم شروط الحفظ والصحة،والنظافة كانت موجهة للاستهلاك البشري.وهذا على بعد تكثيف دوريات المراقبة التي قامت بها عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة رفقة الطبيب البيطري،ومفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة على مستوى السوق الأسبوعي بيلل حفاظا على الصحة العامة،ليلفت انتباههم شخص يقوم ببيع اللحوم البيضاء (الدجاج) على متن مركبته.وبعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب انتهاء صلاحية الشهادة الصحية، ليتم حجزها.وفي نفس السياق تم ضبط كمية أخرى من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري (الدجاج والديك الرومي وأحشاء الدجاج ) قدرت بـــ 140 كلغ كانت مخبأة داخل صناديق بلاستكية دون مراعاة قواعد شروط الصحة والنظافة.وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المخالفين.