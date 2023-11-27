إيقاف رئيسي اتحاد سوف واتحاد بسكرة

تم إيقاف رئيسي اتحاد سوف يوسف صخري واتحاد بسكرة عبد القادر تريا إلى غاية مثولهما أمام لجنة الانضباط في جلسة مقررة في 4 ديسمبر المقبل، حسبما أفادت به رابطة كرة القدم المحترفة اليوم الاثنين في موقعها الرسمي.

وأوضحت الهيئة المسيرة لكرة القدم أنه بسبب تصريحات للصحافة " وبطلب من رابطة كرة القدم المحترفة بتاريخ 26 نوفمبر، قامت لجنة الانضباط بإجراء قانوني يتمثل في تسليط عقوبة على رئيس اتحاد بسكرة عبد القادر تريا، طبقا للمادة 4/9 من قانون الانضباط للاتحادية الجزائرية لكرة القدم".

من جهة أخرى، تم تدوين اسم المسؤول الأول على فريق اتحاد سوف يوسف صخري من طرف حكم المباراة أمام مولودية الجزائر السبت الفارط.

ومن ناحية أخرى تعرض اتحاد سوف الذي انهزم أمام مولودية الجزائر (3-4)، بمناسبة الجولة السابعة لبطولة الرابطة الأولى، لغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار بسبب "رمي مقذوفات بالملعب دون إحداث خسائر بشرية (مخالفة ثانية).

وبالإضافة الى هذه العقوبة، يتوجب على الصاعد الجديد، دفع غرامات مالية متراكمة أخرى بمبلغ قيمة 300 ألف دينار، " لحضور أشخاص غير مسموح لهم بالتواجد في محيط الملعب وفي رواق غرفة تغيير الملابس وكذا "غياب المدرب على خط التماس".