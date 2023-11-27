آيت نوري يخرج مصابا

غادر الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، مقابلة الجولة 13 من الدوري الانجليزي الممتاز، التي جمعت بين ناديه ولفرهامبتون وفولهام، مبكرا بعد تعرضه إلى إصابة.

واضطر مدرب "الذئاب" إلى إخراج ظهيره الأيسر في الدقيقة 19، حيث جاءت الإصابة خلال محاولة آيت نوري اللحاق بالكرة قبل خروجها إلى التماس وبينت الإعادة التلفزيونية التواء كاحل قدمه اليسرى.

وفي انتظار معرفة نتائج الفحوص الطبية وبالتالي التعرف على فترة الغياب، تأتي هذه الإصابة في وقت غير مناسب تماما، قبل حوالي شهر على انطلاق تربص المنتخب الوطني تحضيرا لكأس أمم إفريقيا.