وفاة شخصين في حادثي مرور

توفي شخصان في حادثي مرور أحدهما وقع فجر اليوم الثلاثاء بولاية تبسة والثاني ليلة البارحة بولاية البليدة.

وأوردت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة في بيان لها، بأن إسعافاتها تدخلت هذا الثلاثاء على الساعة السادسة صباحا وثلاثين دقيقة (06:30)، من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 16 فوريس في شطره العابر لبلدية ودائر وبئر العاتر.

وخلف هذا الحادث المؤلم وفاة شخص من جنس ذكر تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

وخلف حادث مرور وقع ليلة البارحة على الساعة الثامنة وثمان وخمسين دقيقة (09:58)، الطريق السريع باتجاه الشفة، دائرة موزاية في ولاية البليدة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، بأن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين، مخلفا وفاة شاب يبلغ من العمر 23 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانتزفانون.