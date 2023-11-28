إسعاف ثمانية متسممين بالغاز بولايتي الجزائر وأم البواقي

أصيب ثمانية أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون في الساعات الأولى لهذا البوم الثلاثاء في ولايتي الجزائر وأم البواقي.

وأفادت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر في بيان لها، بأن إسعافاتها تدخلت على الساعة الواحدة صباحا واثنتين وثلاثين دقيقة (01:321)، من أجل إنقاذ عائلة أفرادها تسمموا بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من مدفأة منزلهم الواقع ببلدية بني مسوس، دائرة بوزريعة.

وأضاف نفس المصدر بأن الضحايا الستة من عائلة واحدة وجدوا في منزلهم وهم يعانون من ضيق في التنفس، حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

من جهتها تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية أم البواقي في تمام الساعة منتصف الليل وخمسين دقيقة (00:50) مليلة الإثنين إلى الثلاثاء، من أجل إنقاذ شخصين تسمما بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة، بحي 50 مسكن الواقع ببلدية ودائرة سوق نعمان.

وأوضحت ذات المصالح في بيان لها، بأن الضحيتين زوجان يبلغان من العمر 41 و32 سنة تم إسعافهما ونقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات لسوق نعمان.