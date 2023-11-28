الحرب على غزة تكلف الكيان الصهيوني 53 مليار دولار

كشف البنك المركزي لدولة الاحتلال، يوم أمس الإثنين، أن الحرب على قطاع غزة يكلف الاقتصاد نحو 198 مليار شيكل (53 مليار دولار أمريكي).

وتتضمن التكلفة 107 مليارات شيكل من النفقات الدفاعية و22 مليار شيكل من التعويضات المباشرة وغير المباشرة للأضرار و25 مليار شيكل من النفقات المدنية الأخرى.

ومن المتوقع أن تصل الفائدة على الديون الحكومية الصهيونية إلى 8 مليارات شيكل، وأن تبلغ خسائر إيرادات الضرائب 35 مليار شيكل. ووفقا لذات المصدر، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على أساس سنوي للعامين 2023 و2024، وذلك أقل مما توقّعات الشهر الماضي التي كانت على التوالي 2.3% في عام 2023 و2.8% في عام 2024.

كما أعلن البنك المركزي أن الحرب على غزة لها تداعيات كبيرة، وأن درجة عدم اليقين في الاقتصاد كبيرة جدا، فيما يتعلق بالعمق المتوقع للقتال ومدته، ما يلحق ضررا بالنشاط الاقتصادي. كما أكدت وكالة بلومبرغ سابقا أن عجز الموازنة لدولة الاحتلال قد يصل إلى 9% من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.